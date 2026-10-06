ATP Pechino 2026, Medvedev incontra il tifoso in ospedale: sta bene

DA PECHINO

Tutto bene quel che finisce bene, o almeno diciamo così. Dopo il default ricevuto per aver colpito con una pallata uno spettatore in tribuna, Daniil Medvedev è andato in ospedale per scusarsi personalmente dell’accaduto. Una volta arrivato nella struttura sono state subito escluse gravi conseguenze per il tifoso, che sta bene ma che, tramite un portavoce del China Open, ha fatto sapere di non voler fornire ulteriori informazioni sulle proprie condizioni.

Il moscovita ha dunque dato seguito alle proprie parole: subito dopo il match, dicendosi dispiaciuto per l’accaduto, si era detto disposto a incontrare il tifoso per scusarsi di persona. Medvedev, oltre a essere stato squalificato nella semifinale contro Djokovic sul punteggio di 7-5 5-3, 15-15, dovrà rinunciare a oltre 200mila dollari di montepremi e ai 200 punti che avrebbe ottenuto questa settimana, fondamentali in ottica ATP Finals. Inoltre, il russo dovrà pagare una multa di circa 60mila dollari.