Bruxelles parla olandese: Griekspoor rimonta Struff e conquista il titolo 250

L’ATP di Bruxelles 2026 parla olandese: Tallon Griekspoor conquista il titolo rimontando Jan-Lennard Struff in finale con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4. Dopo aver ceduto il primo set al tedesco, l’olandese cambia passo e completa la rimonta, conquistando il torneo belga.

Struff parte meglio e si aggiudica il primo parziale grazie a una prestazione solida negli scambi da fondo campo. Il tedesco trova il break decisivo nel quinto game, il primo della partita, e riesce a gestire il vantaggio fino alla chiusura del set. Al servizio entrambi sono incisivi: Griekspoor mette a segno 19 ace, mentre Struff ne firma 17.

Nel secondo set l’olandese alza il ritmo e ristabilisce la parità sul 6-3, trascinando la finale al terzo. Nel parziale decisivo Griekspoor mantiene il controllo nei momenti chiave e chiude sul 6-4, completando la rimonta. Bruxelles 2026 è suo.