Gea, ritiro amaro a Shanghai: “Ho avuto dolore all’anca, troppo rischioso continuare”

Le dichiarazioni a caldo di Arthur Gea dopo il ritiro, arrivato sul punteggio di 1-4 nel primo set, contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina nei quarti di finale del Masters 1000 di Shanghai.

Gea ha raccontato di aver accusato il problema fisico già durante il riscaldamento. “Stamattina, durante il riscaldamento, ho avvertito dolore a un muscolo vicino all’anca. Era piuttosto doloroso, quindi mi sono rivolto al fisioterapista e ho fatto tutti i trattamenti possibili, cercando di fare del mio meglio per riuscire a giocare la partita. Prima del match, però, ero ancora indeciso se scendere in campo. Alla fine ci ho provato, ma fin dall’inizio mi sono reso conto che non ero nelle condizioni di giocare al massimo e che sarebbe stato troppo rischioso continuare, anche in vista del finale di stagione. Per questo ho dovuto ritirarmi. Naturalmente sono davvero triste, ma credo che fosse la scelta migliore da fare”, ha dichiarato dopo il match.

Sul recupero e sui prossimi impegni, Gea ha aggiunto: “L’obiettivo è recuperare il più velocemente possibile e tornare in campo. Non so ancora come evolverà la situazione: tornerò in Francia e mi sottoporrò agli accertamenti con i medici e tutto il mio staff. Spero di riuscire a essere al 100% per il prossimo torneo, poi vedremo cosa sarò in grado di fare”.