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Masters 1000 Madrid 2026: medical time out per Faria contro Hurkacz

Luca Innocenti
By Luca Innocenti
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Jaime Faria ha richiesto un medical time out nelle fasi iniziali del suo match di primo turno al Masters 1000 di Madrid 2026. Quello tra il portoghese e Hubert Hurkacz è un match che riguarda da vicino i colori azzurri: dal vincente uscirà l’avversario di Lorenzo Musetti al secondo turno. Sul punteggio di 2-1 per il polacco, Faria ha richiesto un intervento del medico per un problema alla spalla sinistra  prima di andare al servizio (Faria è destrimano). Il match è poi regolarmente ripreso.

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