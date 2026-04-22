Masters 1000 Madrid 2026: medical time out per Faria contro Hurkacz

Jaime Faria ha richiesto un medical time out nelle fasi iniziali del suo match di primo turno al Masters 1000 di Madrid 2026. Quello tra il portoghese e Hubert Hurkacz è un match che riguarda da vicino i colori azzurri: dal vincente uscirà l’avversario di Lorenzo Musetti al secondo turno. Sul punteggio di 2-1 per il polacco, Faria ha richiesto un intervento del medico per un problema alla spalla sinistra prima di andare al servizio (Faria è destrimano). Il match è poi regolarmente ripreso.