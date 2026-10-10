Masters 1000 Shanghai 2026: cade un altro italiano, Fritz elimina un buon Arnaldi

Anche Matteo Arnaldi lascia il Masters 1000 di Shanghai 2026. Nonostante un’ottima prestazione, il tennista ligure si arrende al secondo turno contro la testa di serie numero 11 Taylor Fritz con il punteggio di 7-5 6-4 in 1 ora e 40 minuti. Con la sconfitta di Arnaldi rimane soltanto Luciano Darderi a difendere i colori azzurri nel Masters cinese. Il numero 38 del mondo lascia la Cina con qualche dubbio non sul proprio tennis, ma sulle sue condizioni fisiche. Nel corso del secondo set, infatti, Arnaldi accusa qualche guaio alla spalla destra che lo obbliga a richiedere l’intervento del fisioterapista e ad assumere un antidolorifico.

Per il classe 2001 una prestazione di livello, con la quale mette in seria difficoltà Fritz. Partita caratterizzata dal segno distintivo per eccellenza dell’azzurro: la combattività. Nel secondo set recupera un break di svantaggio e annulla due match point, ma non basta per avere la meglio sullo statunitense. Segnali estremamente positivi per Arnaldi che, dopo l’ottimo percorso del Roland Garros, non ha più trovato continuità di rendimento. Due vittorie consecutive in un tabellone principale mancano proprio da Parigi ma la sensazione è che sia solo questione di tempo per ritrovarle, ammesso che le condizioni fisiche gli consentano di esprimersi al suo livello. Dal canto suo, invece, Fritz non appare nella miglior forma di sempre ma sopravvive ad un turno molto insidioso.