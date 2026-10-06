Masters 1000 Shanghai 2026, Cinà e Bellucci conquistano il main draw

Sale a sette il numero degli azzurri nel main draw del Masters 1000 di Shanghai 2026. Federico Cinà e Mattia Bellucci hanno infatti staccato il pass per il tabellone principale superando le qualificazioni. Dopo il successo su Linang Xiao, il siciliano si è imposto in tre set su Aziz Dougaz nel turno decisivo con il punteggio di 6-3 4-6 6-4 dopo due ore e 10 minuti di gioco.

Decisamente più agevole il compito del lombardo che, dopo aver sofferto nel primo turno con Elias Ymer, ha avuto la meglio su Alexandre Muller con un netto 6-4 6-2 maturato in poco più di un’ora. Sia Cinà che Bellucci vanno così ad aggiungersi a Flavio Cobolli, Luciano Darderi, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi nel main draw del penultimo Masters 1000 della stagione, al via dal 7 ottobre.