Medvedev positivo sulle ATP Finals: “Credo di avere molte possibilità di qualificarmi”

Daniil Medvedev guarda con fiducia alle ATP Finals di Torino. Attualmente ottavo nella Race, ma virtualmente settimo dopo il forfait di Jannik Sinner, il tennista russo ha parlato delle sue ambizioni in vista dell’appuntamento di fine stagione, senza nascondere la voglia di conquistare un posto tra i migliori otto del circuito.

Il vincitore dello US Open 2021 si è mostrato fiducioso sulle proprie possibilità di qualificazione: “Le ATP Finals? Credo di avere molte possibilità”. Medvedev ha poi spiegato cosa lo spinge a inseguire questo obiettivo: “Ci penso molto, ma non è l’idea di esserci che mi spinge, quanto la voglia e il desiderio di arrivarci”.

Parole che evidenziano la determinazione del russo, consapevole del valore di un’eventuale qualificazione. Medvedev ha infine sottolineato l’importanza del traguardo: “Se ti qualifichi vuol dire che hai fatto un’ottima stagione, questo significa essere stato tra i migliori otto giocatori della stagione”.