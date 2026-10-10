Il nuovo look di Alcaraz a Shanghai (VIDEO)

Carlos Alcaraz si è presentato al Masters 1000 di Shanghai con un nuovo look “old style”. Sul volto del fresco vincitore dell’ATP 500 di Tokyo, infatti, è comparso un paio di baffi che non si era mai visto. Lo spagnolo non è certo nuovo ai cambiamenti e all’attenzione per il proprio aspetto fisico. Da un lato alcune scelte radicali sui capelli tra tagli a zero e tinte appariscenti, dall’altro l’attenzione alla propria immagine come accaduto allo US Open 2026.

A Flushing Meadows, infatti, Alcaraz decise di indossare una maglietta sotto alla canottiera per evitare che i suoi capezzoli fossero visibili. Dopo la partita di terzo turno contro Yibing Wu, infatti, il murciano, dichiarò: “Ho mostrato troppo i capezzoli. Credevo fosse opportuno coprirli un po’, è stata una mia decisione”. Questa volta, però, il baffo sembra essere diventato il marchio di fabbrica dell’intero team. Le foto circolate sui social, infatti, mostrano tutta la squadra di Alcaraz provvista di baffi.