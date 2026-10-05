Qualificazioni Masters 1000 Shanghai 2026, Cinà al turno decisivo. Fuori Sonego

Federico Cinà supera il primo turno delle qualificazioni al Masters 1000 di Shanghai. Il giovane azzurro, testa di serie numero 23 del tabellone cadetto, ha battuto la wild card cinese Linang Xiao con il punteggio di 2-6 6-3 6-2.
Partenza complicata per Cinà, che cede nettamente il primo set prima di cambiare passo nel secondo. L’italiano riesce a rimettere in equilibrio l’incontro e nel parziale decisivo prende definitivamente il controllo, concedendo appena due game all’avversario. Per entrare nel main draw dovrà ora superare Aziz Dougaz.
Proprio il tunisino ha fermato invece Lorenzo Sonego, prima testa di serie delle qualificazioni. Il torinese esce al termine di una partita combattuta, persa 7-6(5) 5-7 6-4. Dopo aver recuperato un set di svantaggio, Sonego non è riuscito a completare la rimonta nel terzo, salutando così Shanghai già al primo turno di qualificazioni.