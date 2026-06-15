ATP Queen’s 2026: ritiro per Jodar prima di giocare contro Buse, cosa cambia con le scommesse

Rafael Jodar non giocherà il primo turno del Queen’s 2026, lo spagnolo si ritira alla viglia del suo esordio contro Ignacio Buse a causa di un problema agli addominali. Rimane da capire se le condizioni fisiche consentiranno alla rivelazione del 2026 di disputare Wimbledon 2026. Al suo posto entrerà in tabellone Marcos Giron.

RITIRO JODAR, COSA SUCCEDE CON LE SCOMMESSE

La sfida non è regolarmente cominciata, quindi saranno rimborsate tutte le scommesse sugli esiti (Jodar perdente, Buse vincente). Analogo anche il regolamento per le giocate sul percorso nel torneo (antepost) del giocatore ritirato: in caso di giocate su Jodar vincente torneo, finalista, semifinalista o ai quarti di finale le scommesse saranno rimborsate. Il consiglio è comunque quello di controllare sul sito di betting.