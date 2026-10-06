Stagione finita per Sinner: tornerà nel 2027

Jannik Sinner ha annunciato via social la fine anticipata della sua stagione a causa dell’infortunio al ginocchio destro dal quale non ha ancora completamente recuperato. Il numero uno al mondo salterà dunque anche l’ultimo Masters 1000 dell’anno, in programma a Parigi, oltre alle Nitto Atp Finals di Torino, dove, in entrambi i casi, difendeva il titolo conquistato nel 2025. Per rivedere l’azzurro in campo bisognerà attendere il 2027.

“Ciao a tutti, vorrei darvi un piccolo aggiornamento – le parole di Jannik –. Io, insieme ai medici, ho deciso che ho bisogno di un ciclo di cure per il mio ginocchio, il che significa che la stagione 2026 è ufficialmente finita. Gli ultimi due anni, specialmente a Torino, mi hanno regalato tantissime splendide emozioni e sensazioni, mentre quest’anno sarà molto diverso. Ma al momento devo pensare anche alla mia carriera a lungo termine, quindi farò tutto il possibile per tornare al 100%. Vi ringrazio già in anticipo per il vostro supporto e spero di rivedervi molto, molto presto di nuovo in campo“.

In seguito all’annuncio di Sinner, sono arrivate anche le dichiarazioni del presidente della FITP, Angelo Binaghi: “La tutela dell’integrità fisica di Jannik viene prima di qualsiasi risultato e di qualsiasi impegno agonistico. È una priorità assoluta, che deve guidare ogni scelta. In questo momento la cosa più importante è che possa recuperare pienamente e affrontare con serenità il percorso che lo attende. Lo aspettiamo a braccia aperte, con la stima e l’affetto di sempre, e con la certezza che tornerà in campo quando sarà nelle condizioni migliori per farlo. La Federazione sarà al suo fianco, come sempre“.