Australian Open

Australian Open 2026, Darderi chiede intervento fisioterapista nel match con Sinner: il motivo

Redazione
By Redazione
1 Min Read
Darderi
250720 Luciano Darderi of Italy competes in the singel final tennis match during day 8 on July 20, 2025 in Båstad. Photo: Mathilda Schuler / BILDBYRÅN / kod MA / MA0849 tennis atp 250 nordea open bbeng (Photo by MATHILDA SCHULER/Bildbyran/Sipa USA)

Luciano Darderi ha chiesto l’intervento del fisioterapista nel match contro Jannik Sinner, valido per gli ottavi di finale dell’Australian Open 2026. Al termine del secondo set, perso per 6-3, l’azzurro ha accusato un dolore alla gamba sinistra e ha richiesto un trattamento. Il fisioterapista è dunque entrato sulla Margaret Court Arena e ha massaggiato Darderi all’altezza della zona infortunata. Non sembra esserci all’orizzonte il rischio di un ritiro visto che Luciano non pare avere un vero e proprio infortunio.

