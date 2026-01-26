Australian Open 2026, Darderi chiede intervento fisioterapista nel match con Sinner: il motivo

Luciano Darderi ha chiesto l’intervento del fisioterapista nel match contro Jannik Sinner, valido per gli ottavi di finale dell’Australian Open 2026. Al termine del secondo set, perso per 6-3, l’azzurro ha accusato un dolore alla gamba sinistra e ha richiesto un trattamento. Il fisioterapista è dunque entrato sulla Margaret Court Arena e ha massaggiato Darderi all’altezza della zona infortunata. Non sembra esserci all’orizzonte il rischio di un ritiro visto che Luciano non pare avere un vero e proprio infortunio.