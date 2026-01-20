Australian Open 2026, Darderi al secondo turno: data, orario, diretta tv e streaming

Luciano Darderi affronterà al secondo turno dell’Australian Open 2026 il vincente del match tra Sebastian Baez e Giovanni Mpetshi Perricard. Dopo la vittoria all’esordio contro il cileno Cristian Garin, superato con il punteggio di 7-6(5) 7-5 7-6(3), la testa di serie numero 22 tornerà in campo tra pochi giorni. Il suo prossimo avversario potrebbe essere uno dei giocatori più in forma del momento, l’argentino Sebastian Baez. Darderi è reduce dal quarto di finale raggiunto ad Auckland e andrà a caccia del suo primo accesso al terzo turno nello Slam australiano.

DARDERI AL SECONDO TURNO: DATA E ORARIO

Il match tra Luciano Darderi e il vincente tra Baez e Mpetshi, andrà in scena nella giornata di giovedì 22 gennaio, con orario e campo ancora da definire. La diretta televisiva è affidata ad Eurosport. Sarà possibile seguire la sfida in streaming tramite le piattaforme di Discovery Plus (previo abbonamento), HBO Max (previo abbonamento), Dazn (previo abbonamento), Tim Vision (previo abbonamento).