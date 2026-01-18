Australian Open 2026: Jacquemot-Kostyuk, medical timeout per l’ucraina dopo una caduta

Medical timeout per Marta Kostyuk nel corso della sfida con Elsa Jacquemot valido per il primo turno dell’Australian Open 2026. Sfortuna tremenda per la giocatrice ucraina, che sul 5-6 del terzo set – dopo oltre tre ore di gioco – è stata vittima di una caduta e si è storta la caviglia. Necessario l’intervento del fisioterapista, che le ha applicato una vistosa fasciatura alla zona dolorante. Nonostante l’infortunio, Kostyuk non ha pensato al ritiro ed è comunque tornata a giocare, ma è apparsa molto dolorante.