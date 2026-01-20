Australian Open 2026: medical timeout per Darderi nel match con Garin

Medical timeout per Luciano Darderi contro Cristian Garin, valido per il match di primo turno dell’Australian Open 2026. Avanti di due set e di un break, l’azzurro sembrava essere in totale controllo delle operazioni quando improvvisamente ha accusato un malessere. Sul cambio campo dopo il settimo game ha dunque chiesto l’intervento del fisioterapista. In campo anche il dottore, verosimilmente per sincerarsi delle condizioni della 22^ testa di serie. Darderi ha lamentato dei problemi di stomaco, ma la situazione non è apparsa particolarmente chiara.