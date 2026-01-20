Australian Open 2026, ritiro Collignon contro Musetti: il motivo e cosa succede con le scommesse

Raphael Collignon è stato obbligato al ritiro nel match contro Lorenzo Musetti, valido per il primo turno dell’Australian Open 2026. Dopo aver giocato per due ore ad altissimo livello, il belga è calato di rendimento ed è stato vittima dei crampi. Ha provato a stringere i denti, cedendo il terzo set per 7-5 e tenendo un paio di turni di battuta anche nel quarto. Dopo aver subito il break sul 2-2, però, si è avvicinato a rete per stringere la mano all’avversario.

RITIRO COLLIGNON, COSA SUCCEDE CON LE SCOMMESSE

Nonostante la sfida non sia terminata, gran parte dei siti scommesse rimborsano gli esiti (Collignon perdente, Musetti vincente). Il consiglio, però, è di controllare il regolamento del sito di betting sul quale avete piazzato la giocata. Verranno pagate regolarmente le quote relative ai primi tre set, che sono regolarmente finiti, mentre le quote che saranno rimborsate interessano il set betting. Infine, quelle sugli under e over games verranno pagate solo ed esclusivamente se l’esito risulta già certificabile.