Australian Open 2026: Sabalenka, selfie con Federer e Laver dopo la vittoria (VIDEO)

Presenti due spettatori d’eccezione sulla Rod Laver Arena per l’incontro di primo turno dell’Australian Open 2026 tra Aryna Sabalenka e Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah. Si tratta di due leggende del tennis come Roger Federer e colui a cui è intitolato lo stadio, Rod Laver. Omaggiati durante l’intervista a fine partita, i due sono stati avvicinati da Sabalenka, che ha chiesto loro un selfie ricordo. Di seguito il video.