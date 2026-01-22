Australian Open 2026: vittorie in due set per Swiatek, Rybakina e Anisimova. Eliminata Bencic

Giornata positiva all’Australian Open 2026 per quanto riguarda le teste di serie impegnate nella parte bassa del tabellone femminile. Delle 12 al via, in 9 si sono qualificate per il terzo turno. Successo in due set per Iga Swiatek, che ha domato la ceca Bouzkova (6-2 6-3) e ha prolungato la sua incredibile striscia di terzi turni raggiunti a livello Slam (24 su 24 in questo decennio). Bene anche Elena Rybakina, che ha impiegato un’ora e un quarto per superare la francese Gracheva (7-5 6-2), mentre Amanda Anisimova ha liquidato la ceca Siniakova per 6-1 6-4.

Avanti anche la campionessa in carica Madison Keys (6-1 7-5 a Krueger) e Jessica Pegula (6-0 6-2 a Kessler), mentre Naomi Osaka ha lasciato un set per strada contro Cirstea ma si è comunque regalata il passaggio del turno (6-3 4-6 6-2). Out Badosa (6-4 6-4 contro Selekhmeteva) e Ostapenko (4-6 6-4 6-4), mentre la più grande sorpresa di giornata è l’eliminazione di Belinda Bencic, sconfitta per 6-3 0-6 6-4 dalla ceca Bartunkova, classe 2006.

Successi anche per l’ex numero uno al mondo Karolina Pliskova (6-4 6-4 a Tjen) e per la beniamina di casa Madison Inglis (6-4 6-7 7-6 a Siegemund). Infine, terzo turno raggiunto da Kalinskaya (6-3 6-3 a Grabher), Stearns (7-6 6-2 a Marcinko), Valentova (7-5 2-6 6-3 a Fruhvirtova), Mertens (6-3 6-1 a Uchijima) e Noskova (6-2 4-6 6-2 a Preston).