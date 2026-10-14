Challenger 125 Olbia 2026: show di Travaglia, battuto Royer. Nardi punta ai quarti

Entra nel vivo l’Olbia Challenger, il torneo Challenger 125 promosso da MEF Tennis Events in sinergia con il Tennis Club Terranova. Il primo tennista italiano a centrare la qualificazione ai quarti di finale è Stefano Travaglia, autore di una prestazione maiuscola sul campo della Cloto Arena. L’ascolano ha sorpreso la terza testa di serie del tabellone, il francese Valentin Royer, superandolo con un perentorio 6-2 7-5. Niente da fare, invece, per Andrea Guerrieri (n. 6 del seeding), fermato in due set (6-3 6-4) dal polacco Maks Kasnikowski. Avanza senza intoppi anche lo statunitense Michael Mmoh (n. 4), che ha eliminato lo spagnolo Daniel Rincon con il punteggio di 7-5 6-2 e attende il vincente del match serale tra Luca Nardi e la wild card Lorenzo Carboni.

La rinascita di Travaglia: “Tra le migliori partite dell’anno”

A fine gara, l’attuale numero 173 ATP ed ex numero 60 al mondo non ha nascosto la propria soddisfazione per il livello espresso in campo: “Escludendo i primi due incontri giocati all’ATP 250 di Bastad, considero questa la mia prestazione più solida della stagione. Dietro a match del genere c’è un lavoro enorme che non sempre paga nell’immediato: oggi sono felice che a un gran gioco sia seguita la vittoria“.

Un successo condiviso a pieno con il suo allenatore, l’ex doppista Alessandro Motti: “Coach Motti a volte esulta persino più di me, e oggi era una di quelle giornate. Il tennis moderno si evolve in fretta e i giovani spingono forte, per questo lavoriamo sulla continuità ogni singolo giorno. Non ero mai arrivato ai quarti qui a Olbia: sfrutterò la giornata di pausa prima di venerdì per ricaricare le pile e provare a fare un ulteriore salto in avanti“. Nei quarti di finale di venerdì 16 ottobre, Travaglia affronterà proprio il polacco Maks Kasnikowski, giustiziere di Guerrieri.

Fuori dal campo: presentato il libro “Rampa di Lancio”

La giornata al Tennis Club Terranova si è arricchita anche di un momento culturale con la presentazione ufficiale del volume “Rampa di lancio” (Effepidue Edizioni). Il libro ripercorre storie, retroscena e aneddoti sui grandi campioni del circuito – tra cui Carlos Alcaraz, Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli e Jasmine Paolini – transitati negli anni dai tornei firmati MEF Tennis Events.

All’incontro hanno preso parte il presidente del circolo Giuseppe Bianco, l’amministratore unico di MEF Tennis Events Marcello Marchesini, il tennista azzurro Francesco Maestrelli e lo stesso Alessandro Motti.