Challenger 125 Perugia 2026, Pellegrino: “Iniziato male, lavoro per non mollare mai”

“Il match è cominciato in salita, ero un po’ stanco e ho faticato ad imporre il mio gioco”. Andrea Pellegrino ha commentato così la vittoria su Maks Kasnikowski al primo turno del Challenger 125 di Perugia 2026, torneo di cui è campione in carica. L’attuale numero 124 del ranking ATP, dopo gli ottavi di finale degli Internazionali BNL d’Italia e la qualificazione al Roland Garros, ha faticato più del previsto all’esordio contro il polacco, vincendo in rimonta.

Il tie-break del secondo set è stato il punto di svolta, consentendo a Pellegrino di rimettere in piedi la partita. Sulla gestione dei momenti delicati, l’azzurro ha detto: “Sto lavorando proprio sulla gestione delle situazioni complicate, in questo le ultime esperienze mi hanno aiutato”. Il pugliese ha anche riconosciuto i meriti di Kasnikowski: “Bisogna fare i complimenti al mio avversario che ha giocato molto bene”.