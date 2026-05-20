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Challenger 50 Cervia 2026: Vasamì cede a Dalla Valle dopo oltre tre ore di battaglia

By Lapo Castrichella
1 Min Read
Jacopo Vasamì - Foto Paul Zimmer
Jacopo Vasamì - Foto Paul Zimmer

È Enrico Dalla Valle ad aggiudicarsi il derby azzurro contro Jacopo Vasamì al secondo turno del Challenger 50 di Cervia 2026. Il tennista ravennate si impone al termine per 6-2 6-7(4) 7-6(8) di una vera battaglia durata 3 ore e 14 minuti.

Dopo un primo set dominato da Dalla Valle, Vasamì è riuscito a rientrare nel match conquistando il secondo parziale al tie-break per 7 punti a 4. Il terzo set, durato 1 ora e 25 minuti, è stato invece caratterizzato da un equilibrio costante fino al tie-break decisivo, dove Dalla Valle ha chiuso per 10-8, annullando anche due match point al tennista romano.

Grazie a questo successo, Dalla Valle raggiunge i quarti di finale partendo dalle qualificazioni e affronterà Tommaso Compagnucci per un posto in semifinale. Si interrompe invece il cammino di Vasamì, reduce dalla convincente vittoria ottenuta al primo turno contro Moise Kouame.

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