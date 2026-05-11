Challenger Francavilla al Mare 2026: Diaz Acosta trionfa in rimonta, battuto Heide in finale

Si chiude con il trionfo di Facundo Diaz Acosta l’ottava edizione dell’Abruzzo Open, torneo Challenger 75 andato in scena sui campi del Circolo Tennis Sporting Club di Francavilla al Mare. Davanti a un pubblico delle grandi occasioni, l’argentino ha superato in finale il brasiliano Gustavo Heide con il punteggio di 5-7 6-1 6-2 dopo 2 ore e 38 minuti di gioco.

Dopo un primo set conquistato da Heide grazie a un tennis particolarmente aggressivo e fisico, Diaz Acosta è riuscito a cambiare l’inerzia della partita, prendendo progressivamente il controllo dello scambio e approfittando anche dei tanti errori commessi dal brasiliano nella seconda parte dell’incontro. Un andamento che ha ricordato il precedente tra i due giocato nel Challenger di Montevideo nel 2023, quando l’argentino si impose ancora una volta in rimonta.

Per il classe 2000 argentino si tratta di un successo importante anche in chiave ranking: grazie ai punti conquistati in Abruzzo salirà infatti fino alla posizione numero 149 ATP, rilanciando la propria classifica dopo un periodo complicato. Il torneo di Francavilla rappresentava inoltre la prima settimana di collaborazione con Federico Del Bonis nel ruolo di coach. Diaz Acosta succede nell’albo d’oro a Francesco Maestrelli, vincitore dell’edizione 2025 contro Valentin Vacherot.

LA SETTIMANA A FRANCAVILLA

L’Abruzzo Open 2026 ha confermato ancora una volta il forte seguito del pubblico locale, presente numeroso fin dalle qualificazioni e capace di riempire completamente le tribune nel weekend conclusivo tra semifinali e finali.

Nel corso della settimana si sono messi in evidenza anche diversi giovani interessanti del panorama internazionale, tra cui il tedesco Max Schoenhaus, il francese Yannick Alexandrescou e lo svizzero Henry Bernet. Indicazioni positive anche dal fronte italiano con Ciurnelli, protagonista di un torneo convincente.

Grande soddisfazione anche per l’organizzazione guidata dal presidente Francesco Ugolini e dal direttore del torneo Gianluigi Quinzi, che hanno coordinato un’edizione particolarmente riuscita sia dal punto di vista tecnico che della partecipazione del pubblico.

La premiazione finale ha visto la presenza delle autorità cittadine: la sindaca di Francavilla al Mare Luisa Russo ha consegnato il trofeo a Diaz Acosta, mentre l’assessore allo sport Domenico Iorio ha premiato Gustavo Heide, applaudito dal pubblico per la prova offerta in finale.