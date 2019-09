Challenger Siviglia 2019, Caruso si ferma in semifinale

Stop in semifinale per Salvatore Caruso nel Challenger di Siviglia 2019. Il tennista siciliano testa di serie numero 2 del torneo in terra iberica si arrende ad Alejandro Davidovich Fokina con il punteggio di 6-1 6-2 in meno di un’ora di gioco. L’azzurro, stremato dalla grandissima rimonta sul baby prodigio Alcaraz Garfia nella serata di venerdì, non ha saputo trovare il bandolo della matassa contro lo spagnolo numero 109 al mondo, reduce dalla finale di Genova persa solamente al terzo set contro Sonego. Tanti problemi al servizio per Caruso con un solo punto vinto sulla seconda di servizio e sei break subiti: Davidovich Fokina conquista dunque il pass per la seconda finale consecutiva da giocare contro il connazionale Jaume Munar.

