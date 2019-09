Challenger Szczecin 2019: Bonadio batte Pellegrino, avanti Bega

Riccardo Bonadio si aggiudica il derby italiano di primo turno nel Challenger di Szczecin 2019 in corso sui campi in terra battuta in Polonia. Il tennista di San Vito al Tagliamento dispone del connazionale Andrea Pellegrino in due rapidi set con lo score di 6-3 6-2 e avrà l’opportunità di sfidare Philipp Kohslchreiber, terzo favorito del tabellone del ricco Challenger di Stettino. Ha terminato finalmente il suo incontro, invece, Alessandro Bega: Il 28enne di Cernusco sul Naviglio, dopo la sospensione sul 3-2 in suo favore nel primo set, si è imposto su Jan Choinski con un netto 6-4 6-1 garantendosi il secondo turno contro il numero 15 del seeding Elliot Benchetrit. Forfait infine per Andrea Vavassori che sarebbe dovuto scendere in campo per affrontare Zuk.

