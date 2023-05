Federico Gaio vince ancora: porta l’Italia in semifinale al Piemonte Open Intesa Sanpaolo

Federico Gaio a livello ATP Challenger vanta quattro titoli e altre quattro finali, ma per ritrovare il suo piazzamento più recente in una semifinale bisognava riavvolgere il nastro fino all’aprile del 2022. Un dato prezioso per interpretare la portata del risultato agguantato dal faentino al Piemonte Open Intesa Sanpaolo, evento premium della neonata categoria ATP Challenger 175. Non era favorito né al primo turno contro Oscar Otte, né al secondo con Camilo Ugo Carabelli né nei quarti di finale contro l’argentino Andrea Collarini, invece ad affrontare il numero uno del seeding Sebastian Baez nella seconda semifinale di venerdì (ore 15) ci sarà lui, protagonista nella prima serata torinese di un’altra prova di altissimo livello. Davanti a un numeroso pubblico, tutto schierato dalla sua parte, il giocatore che si allena proprio al Circolo della Stampa Sporting si è imposto per 6-4 6-3 proponendo il solito tennis ordinato e piacevole agli occhi, al quale ha però abbinato anche tanta concretezza. In particolare dal 4-4 del primo set, quando Gaio – scivolato al numero 337 del ranking mondiale – ha vinto cinque dei sei giochi successivi, dando la piega decisiva al duello.

“È bellissimo tornare a giocare una semifinale – ha detto a caldo dopo il successo – e lo è ancora di più farlo qui a Torino, nella città diventata la mia seconda casa. Sono molto contento del livello di tennis espresso, contro un tipo di avversario che soffro (in precedenza ci aveva perso tre scontri diretti su quattro, ndr). È mancino, ha la palla pesante, non è semplice affrontarlo”. E pensare che il Piemonte Open Intesa Sanpaolo del trentunenne di Faenza era iniziato addirittura dal torneo Open – giocato allo Sporting – che metteva in palio una wild card per le qualificazioni. Se l’è guadagnata vincendo quattro partite, e poi ne ha conquistate altrettante fra qualificazioni e main draw del torneo vero e proprio, meritandosi il duello col numero 40 del mondo Baez. “Non ricordavo nemmeno di aver giocato le pre-qualificazioni – ha detto ancora Gaio –: è passato troppo tempo. Ma ogni match è importante e merita la massima attenzione, che sia una partita nelle pre-qualificazioni o una semifinale contro Baez sul Centrale. Cercherò come sempre di giocare il mio miglior tennis e chissà che non lo possa sorprendere”. Venerdì si parte alle 11 con la sfida Galan-Koepfer, seguita dalla prima semifinale del doppio. Alle 15 Baez-Gaio, quindi la seconda semifinale del doppio. Ulteriori informazioni sul sito www.piemonteopen.com e sulla pagina Instagram @piemonteopen.

RISULTATI

Singolare. Quarti di finale: Dominik Koepfer (Ger) b. Edoardo Lavagno (Ita) 6-3 6-1, Daniel Elahi Galan (Col) b. Flavio Cobolli (Ita) 6-4 7-5, Sebastian Baez (Arg) b. Thiago Seyboth Wild (Bra) 6-4 3-6 6-3, Federico Gaio (Ita) b. Andrea Collarini (Arg) 6-4 6-3.

Doppio. Primo turno: Golubev/Molchanov (Kaz/Ukr) b. Cash/Patten (Gbr/Gbr) 7-6 5-7 10/8, Cornea/Martinez (Rou/Ven) b. Balaji/Nedunchezhiyan (Ind/Ind) 6-4 3-6 10/7, Cacic/Nedovyesov (Srb/Kaz) b. Cobolli/Zeppieri (Ita/Ita) 5-7 7-6 10/6.

Doppio. Quarti di finale: Lammons/Peers (Usa/Aus) b. Jebay/Oswald (Cze/Aut) 6-4 7-5, Molchanov/Golubev (Ukr/Kaz) b. Baez/Seyboth Wild (Arg/Bra) ritiro.

Da completare: Cacic/Nedovyesov (Srb/Kaz) vs Cornea/Martinez (Rou/Ven), Behar/Pavlasek (Uru/Cze) vs Gille/Vliegen (Bel/Bel).

