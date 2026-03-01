ESCLUSIVA – Federico Cinà: “Titolo più bello annullando i match point. Miami? Non giocherò”

“Vincere il primo titolo Challenger annullando 5 match point rende tutto più bello”. Non ha tutti i torti Federico Cinà, che difficilmente avrebbe potuto immaginare un copione più rocambolesco per la finale del Challenger di Pune e il suo trionfo nella categoria. Sono stati cinque i match point cancellati al britannico Felix Gill (n.300 ATP) nel dodicesimo gioco del terzo set, preludio del tie-break poi dominato 7-1 da Cinà. Dopo 2 ore e 29 minuti di gioco l’azzurro si è così preso il titolo con lo score di 6-3 5-7 7-6(1). Pochi istanti dopo il successo, proprio Federico Cinà ha parlato in esclusiva ai microfoni di Spazio Tennis, commentando il risultato ottenuto: “È stata una settimana tosta, ma non poteva finire meglio. Negli ultimi due giorni non sono stato bene con lo stomaco, quindi sapevo di dover lottare ancora di più e sono felice di questo successo. Anche nel dodicesimo gioco, quando ho salvato i match point, ho continuato a fare il mio gioco super aggressivo e sotto pressione me la sono cavata”.

A ormai quasi un anno di distanza dalla prima partita Masters 1000 vinta a Miami, Cinà sente di aver fatto un grande passo avanti sull’aspetto mentale: “Rispetto alla scorsa stagione mi sento più forte nella gestione della partita, sto provando a lottare sempre ed entro in campo con l’obiettivo di giocarmi tutti i punti e stare in partita fino alla fine”. Non è stato da meno il lavoro atletico, come dimostra la tenuta nella lunga e tesissima finale. Decisivo l’apporto del nuovo preparatore Eric Hernandez, reduce dall’esperienza con Daniil Medvedev: “Questi sono i primi due tornei insieme dopo aver lavorato in preparazione e posso dire che quello che facciamo è molto importante. Mi aiuta anche fuori dal campo e sul piano atletico mi sento in crescita”.

Dopo aver iniziato la setitmana da numero 223 del mondo, Cinà è pronto a festeggiare l’ingresso in Top 200 e il best ranking di numero 183 ATP. Dopo il tedesco Justin Engel, superato proprio con questo risultato in classifica, il giovane palermitano diventa il secondo classe 2007 a mettere piede tra i primi 200 del ranking ATP. Adesso per Cinà ci sarà la terra, a differenza dello scorso anno infatti non giocherà il Masters 1000 di Miami: “La Top 200 era un obiettivo e sono felice di averlo raggiunto. Adesso non ho in mente traguardi di classifica, la volontà è sempre quella di crescere e poi il resto arriverà. Programmazione? Non ho wild card a Miami perché ho deciso di iniziare la stagione su terra. Dovrei giocare il Challenger di Napoli, anche se non è certo al 100%. E vedrò se la settimana prima prenderò qualche wild card, dato che non sono iscritto da nessuna parte”.