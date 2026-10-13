Olbia Challenger, Maestrelli vince e convince, Nardi rimonta Holmgren

L’Italia sorride nella terza giornata del Challenger di Olbia. Francesco Maestrelli supera Mili Poljicak in due set e ritrova fiducia in un momento delicato della stagione, mentre Luca Nardi completa una splendida rimonta contro August Holmgren. Dopo il successo di Stefano Travaglia, sono tre gli italiani a conquistare la vittoria nella giornata di martedì.

L’Olbia Challenger regala soddisfazioni al tennis italiano. Nella terza giornata del Challenger 125 organizzato da MEF Tennis Events insieme al Tennis Club Terranova, Luca Nardi e Francesco Maestrelli si sono aggiunti a Stefano Travaglia, già vittorioso nel corso della giornata, conquistando il passaggio al turno successivo. A prendersi la scena è stato soprattutto Nardi, protagonista di una rimonta contro il danese August Holmgren. Dopo aver perso il primo set per 6-4, l’azzurro ha reagito imponendosi nei due parziali successivi con il punteggio di 6-4, 6-4. Una vittoria di carattere che gli permette di proseguire il proprio cammino nel torneo sardo. Convincente anche la prestazione di Francesco Maestrelli. La testa di serie numero otto ha superato il croato Mili Poljicak con un netto 6-2, 6-3, chiudendo l’incontro in appena 57 minuti. Un successo importante non soltanto per il torneo, ma anche per ritrovare sensazioni positive in una fase della stagione in cui il tennista italiano ha dovuto fare i conti con alcune difficoltà.

Maestrelli, periodo complicato

Al termine della partita, Maestrelli ha espresso la propria soddisfazione per la prestazione offerta, sottolineando il valore particolare di questa vittoria a Olbia. “Ci ho sempre tenuto a esprimermi bene a Olbia, ma non ci sono mai riuscito. Sono felice di poter finalmente ottenere una vittoria qui”, ha dichiarato il numero 171 del ranking ATP. Il tennista italiano ha poi spiegato quanto fosse importante affrontare nel modo giusto il debutto nel torneo, soprattutto alla luce delle difficoltà incontrate nell’ultimo periodo. “Al di là del risultato, sono soddisfatto per come ho gestito il debutto e per il tennis che ho mostrato. Nell’ultimo periodo ci sono un po’ di aspetti dei quali non sono particolarmente felice e ne ho sofferto, per cui stare in campo e divertirmi fa piacere”. Maestrelli ha affrontato anche il tema della stanchezza in questa fase conclusiva della stagione, spiegando come il confronto con il proprio allenatore, Giovanni Galuppo, sia fondamentale per trovare il giusto equilibrio. “È sempre un tema che discutiamo con il mio coach, perché disputare tornei se non ci si sente bene non ha molto senso. Bisogna essere capaci di trovare sempre il giusto equilibrio tra la competizione e il benessere: sono questi i pilastri che guidano le nostre scelte e sarà così anche per la fine del 2026”. Nel prossimo turno, Maestrelli affronterà il ceco Maxim Mrva, che ha raggiunto il secondo turno grazie al ritiro del connazionale Hynek Barton, arrivato quando il punteggio era di 6-2, 2-1.

Olbia Challenger, il programma di mercoledì

Il torneo riprenderà mercoledì con altri incontri che vedranno protagonisti i giocatori italiani. Ad aprire il programma, dalle ore 11, sarà Stefano Travaglia, impegnato contro la terza testa di serie Valentin Royer. Successivamente toccherà ad Andrea Guerrieri, sesta testa di serie, che affronterà il polacco Maks Kasnikowski. Non prima delle ore 17, invece, Luca Nardi tornerà in campo per sfidare il padrone di casa Lorenzo Carboni, presente in tabellone grazie a una wild card.