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Altmaier riparte dai fratelli Cuevas: annunciato il nuovo team

Matteo Cubadda
By Matteo Cubadda
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Daniel Altmaier -Photo by Nick Piacente/Sipa USA
Daniel Altmaier -Photo by Nick Piacente/Sipa USA

Daniel Altmaier riparte da un nuovo team. Il tennista tedesco ha annunciato sui propri profili social l’inizio di una nuova collaborazione, pubblicando una foto insieme ai fratelli uruguaiani Pablo e Martín Cuevas.

Ad accompagnare lo scatto, un messaggio di entusiasmo per questa nuova avventura: “Sono molto contento di iniziare questa nuova avventura con i fratelli Cuevas. Ora lavoriamo sodo e godiamoci al massimo questa nuova tappa”.

Il tedesco si prepara così ad affrontare una nuova fase della propria carriera, con l’obiettivo di lavorare al meglio insieme al nuovo gruppo e continuare il proprio percorso nel circuito ATP.

 

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