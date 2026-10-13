ATP 250 Lione 2026, Cobolli risponde presente: il romano sarà tra i protagonisti del torneo francese

Flavio Cobolli è pronto a tornare in campo. Il tennista romano, attualmente numero 5 del ranking mondiale e quinto nella Race, sarà tra i protagonisti dell’ATP 250 di Lione 2026, in programma dal 18 al 25 ottobre 2026.

Il torneo ha annunciato la presenza dell’azzurro attraverso i propri canali social, sottolineando anche la finale raggiunta al Roland Garros. Cobolli sarà dunque uno dei nomi di punta della manifestazione francese, con l’obiettivo di proseguire la corsa verso le ATP Finals di Torino. Contestualmente alla presenza di Cobolli, gli organizzatori hanno colto l’occasione per rivolgere un messaggio di pronta guarigione a Frances Tiafoe, alle prese con problemi fisici.