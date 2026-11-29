Lorenzo Musetti regala all’Italia il primo punto della finale di Coppa Davis contro la Spagna. L’azzurro supera in rimonta Rafael Jodar con il punteggio di 6-7(4), 6-2, 6-1, dopo una partita di altissimo livello, e porta avanti gli uomini di Filippo Volandri. Al termine dell’incontro, il carrarino ha analizzato la propria prestazione, soffermandosi sulle difficoltà iniziali, sulla reazione nel secondo set e sull’importanza del sostegno del pubblico di Bologna.

Musetti ha ripercorso soprattutto i momenti più complicati della partita, a partire dal primo set, nel quale aveva avuto un vantaggio di 4-1 e tre palle per allungare ulteriormente.

“Essere avanti 4-1 e 0-40 nel primo set poteva essere un vantaggio importante, ma non ho particolarmente rammarico. Sicuramente ho iniziato il secondo set con un po’ di frustrazione per aver perso il primo. L’episodio dell’interruzione per il medical time-out mi ha ulteriormente rallentato e non è stato facile ritrovare subito il ritmo. Sono stato bravo, però, a reagire. Il pubblico mi ha aiutato tantissimo e, nonostante non abbia servito benissimo nel secondo e nel terzo set, nello scambio mi sentivo padrone del gioco. Questo mi ha dato la forza e l’energia per portare a casa la partita”.

Una prestazione che lo stesso Musetti ha definito tra le migliori della propria carriera, anche grazie alla maggiore sicurezza acquisita negli ultimi mesi. L’azzurro ha sottolineato in particolare l’importanza delle variazioni, elemento fondamentale del suo tennis.

“Mi sento più sicuro di me stesso come persona e questo si riflette anche in campo. Credo che mi dia la possibilità di esprimere meglio il mio tennis e di essere più consapevole di quello che devo fare, specialmente su questi campi. Mi sento molto più sicuro nell’utilizzare le variazioni. Sapevo che anche oggi sarebbero state fondamentali: alternare il rovescio in top allo slice è una parte importante del mio gioco. Quello che posso ancora migliorare è la percentuale al servizio, cercando di ottenere più punti gratuiti. Devo dire, però, che ho giocato una delle migliori partite della mia carriera“.

L’azzurro ha poi analizzato la propria crescita nel corso dell’incontro e il progressivo calo dell’avversario, soprattutto dal punto di vista fisico.

“Ho giocato una partita molto solida. A parte il primo set e il 2-0 nel secondo, sono riuscito a rientrare, completare la rimonta ed essere più aggressivo, mantenendo sempre il controllo degli scambi. Credo che anche lui abbia risentito dell’aspetto fisico. Mi sentivo più forte e avevo qualcosa in più dal punto di vista atletico. Penso che sia stata anche una conseguenza del tipo di partita che avevamo giocato”.

Musetti ha ribadito la soddisfazione per il risultato, sottolineando il valore della prestazione anche in relazione alla qualità espressa da Jodar.

“È stata sicuramente la migliore partita della mia carriera in Coppa Davis e una delle migliori in assoluto. Credo di essere riuscito ad alzare ulteriormente il livello, nonostante il mio avversario stesse giocando davvero bene ed esprimesse un tennis molto solido. Mi ha spinto al limite, ma penso di essere riuscito a superarlo. Con l’energia del pubblico ho raggiunto un risultato che forse, senza il loro sostegno, non sarebbe stato possibile”.

Proprio il pubblico della SuperTennis Arena di Bologna ha avuto un ruolo importante nella rimonta dell’azzurro, soprattutto quando si è trovato sotto 2-0 nel secondo parziale.

“Il loro supporto è incredibile. Anche se non riesco a sentire tutto quello che viene detto, so di avere l’intero stadio dalla mia parte. Quando ero sotto 2-0 nel secondo set, sentivo già che il pubblico mi stava spingendo a reagire. Volevano una risposta da parte mia e questo è quello che ho fatto. Da quel momento non mi sono più fermato”.