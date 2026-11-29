Una scintillante versione di Lorenzo Musetti batte un grandissimo Rafa Jodar nel primo match della finale di Coppa Davis 2026 tra Italia e Spagna. Il carrarino passa in rimonta 6-7(4) 6-2 6-1 in 3 ore e 2 minuti e porta in vantaggio l’Italia (1-0). Flavio Cobolli avrà l’occasione per chiudere i conti nel secondo singolare, ma per farlo dovrà sconfiggere Carlos Alcaraz. Musetti e Jodar mettono in scena una grandissima partita, caratterizzata da scambi lunghi, righe spazzolate e angoli impensabili. La sliding door della partita è all’inizio del secondo set, quando Musetti va sotto 6-7(4) 0-2, ma non esce mentalmente dal match, risalendo la china punto dopo punto, rovescio dopo rovescio.

Se Musetti sfodera una delle migliori prestazioni del suo 2026, per almeno due ore Jodar non è da meno. Il livello di gioco è estremamente alto da entrambi i lati della rete, con i servizi che difficilmente dominano. Di conseguenza, il giocatore in risposta riesce ad entrare spesso nello scambio, con i punti che si allungano e lo spettacolo che aumenta. Sul finire del primo set lo spagnolo accusa un problema alla caviglia destra (fasciata durante un medical time out), ma l’inconveniente non abbassa il livello complessivo del gioco. È alla distanza che arriva il calo del madrileno, soprattutto dal lato del dritto. Per Musetti si tratta della terza vittoria nella Final Eight 2026, dopo le due ottenute nel tie contro la Repubblica Ceca.

La partita

Un primo set di livello sensazionale, in cui Musetti sfodera tutto il suo repertorio di variazioni e colpi, si conclude in modo amaro per l’azzurro. Jodar vince 7-4 al tie-break, dopo che l’italiano va in vantaggio 4-1 40-0 con tre occasioni per il doppio break, Musetti sul 5-3 serve anche per chiudere il parziale.

Nel secondo set Musetti mette in campo una reazione da grande giocatore: subito sotto 0-2, rimonta facendo filotto di game fino al 6-2 con cui manda il match al terzo e decisivo set. Nel terzo, dopo un game da 15 minuti, Musetti strappa subito il servizio a Jodar e replica pochi minuti dopo, involandosi sul 3-0.

Le parole

“Quando sei sopra 4-1 40-0 e perdi il set… ho dovuto sorpassare i miei limiti, nel secondo e nel terzo set il servizio non mi ha mai aiutato”, così Lorenzo Musetti subito dopo la vittoria su Rafa Jodar. Sul conto del madrileno, l’azzurro aggiunge: “Rafa è un giocatore davvero solido, mi aveva già sconfitto due volte quest’anno e avevo tanta voglia di rifarmi”.

Musetti poi ringrazia il pubblico di Bologna: “Grazie perché sul 6-7 0-2 non so se ce l’avrei fatta da solo“. Il classe 2002 spende belle parole anche per Matteo Berrettini, sedando le polemiche su un presunto rapporto complicato tra di loro: “Matteo è il caposquadra, in futuro sarebbe un grandissimo capitano di Davis. È un vero portavoce del nostro sport e un grande portabandiera”. Infine un pensiero speciale: “Dedico la mia vittoria a mio figlio Leandro che compie un anno proprio oggi”.