Wimbledon 2025: bene Cobolli e Cocciaretto, terzo turno per entrambi

Flavio Cobolli prosegue il suo cammino a Wimbledon. Il tennista romano ha conquistato l’accesso al terzo turno superando in mattinata la wild card britannica Jack Pinnington Jones con il punteggio di 6-1 7-6 6-2. Ad attenderlo ora ci sarà il ceco Jakub Mensik in quello che sarà il secondo confronto diretto tra i due, a due anni di distanza dal primo scontro avvenuto nel Challenger di Helsinki. Con questo risultato, Cobolli completa il cerchio dei terzi turni Slam: nel giro di appena un anno e mezzo è infatti riuscito a raggiungere il terzo turno in tutti e quattro i Major. “Con Jakub sarà una battaglia, abbiamo un ottimo rapporto anche fuori dal campo. Ci alleniamo spesso insieme, ha una palla molto pesante e una mentalità da campione. Non vedo l’ora di scendere in campo”, le parole, in conferenza stampa di Cobolli, che è poi tornato sulla simpatica questione legata all’alloggio londinese: ”Devo cambiare casa, non ce l’ha voluta rinnovare (ride ndr.). Molti giocatori stanno soffrendo il caldo, non ci sono condizionatori a sufficienza. Mi adopererò per trovare una soluzione.”

AVANZA COCCIARETTO

Grande vittoria anche per Elisabetta Cocciaretto, che ha confermato l’ottima prestazione del primo turno contro Pegula lasciando soltanto quattro giochi a Katie Volynets. Bissa così il terzo turno raggiunto nel 2023 e affronterà ora la campionessa olimpica di Tokyo 2020, Belinda Bencic. “Non guardo il tabellone prima del torneo, mi limito a pensare partita dopo partita. La Bencic è una giocatrice fortissima, abbiamo già giocato contro a Roma: non vedo l’ora di provare a prendermi la rivincita”. Il risultato odierno conferma il suo ottimo adattamento alla superficie: “Non vedevo l’ora di tornare su questa superficie, avevo tanta voglia di rivalsa dopo una prima parte di stagione non positiva. Mi sto godendo ogni momento di questa fantastica esperienza”. Cocciaretto ha poi parlato di un tema molto discusso negli ultimi giorni come la salute mentale dei tennisti e l’impatto dei social: “Non do troppa importanza ai social: le persone pubblicano ciò che la gente vuole vedere, non quello che accade realmente. Ho 24 anni, faccio la tennista, ma mi piace anche studiare, coltivare i rapporti con le mie amiche e scoprire altri contesti. Il tennis è una bolla, la vita fuori è diversa. Anche io ho perso molte partite a inizio anno: bisogna imparare a convivere con i momenti no e apprezzare ciò che di bello la vita ci offre”.

