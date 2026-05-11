Chi è Alexei Popyrin, l’avversario di Sinner al terzo turno degli Internazionali d’Italia 2026?

C’è un filo sottile che unisce Alexei Popyrin e Jannik Sinner che va ben oltre la vittoria del loro primo Masters 1000 in terra canadese. Difatti, entrambi da piccoli si dividevano tra tennis e altri sport. Esattamente come Sinner, che ha lasciato prima il calcio e poi lo sci, Popyrin era un buon prospetto calcistico, ma anche lui ha optato per appendere gli scarpini al chiodo e dedicarsi unicamente alla racchetta. Australiano con genitori russi, Alexei è uno dei tanti prodotti della Mouratoglou Tennis Academy, vanta un best ranking alla posizione numero 19 e un precedente molto particolare a Roma.

Da Roma a Roma

Popyrin, infatti, ha già raggiunto una finale agli Internazionali d’Italia: nel 2011 venne sconfitto all’atto conclusivo del torneo Under 12. Nel tabellone “dei grandi”, invece, non ha mai superato gli ottavi di finale (2023). In carriera ha raggiunto due volte gli ottavi di finale Slam: US Open 2024 e Roland Garros 2025, ha conquistato tre titoli ATP e curiosamente ha vinto l’unico precedente contro Sinner su terra rossa, seppur nel lontano Masters 1000 di Madrid 2021. L’azzurro ha però ribaltato lo score dei testa a testa con due vittorie di fila su cemento.

Passando per Liguria e Canada

L’incrocio tra Sinner e Popyrin porta con sé un altro tratto distintivo: entrambi sono stati allievi di Riccardo Piatti pur non incrociandosi direttamente dato che Jannik sarebbe arrivato in Liguria qualche anno dopo risetto ad Alexei. Anni diversi, stessi luoghi come quando Popyrin ha vinto il suo primo – e finora unico – Masters 1000 in Canada nel 2024, succedendo nell’albo d’oro a… Jannik Sinner. Tanti intrecci, un’unica partita: Campo Centrale non prima delle 15:00.