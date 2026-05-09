ESCLUSIVA – Chiappini: “Bellucci? Piaciuta la reazione, deve migliorare nella gestione della tensione”

“Con Mattia (Bellucci ndr.) è difficile non emozionarsi, nel bene e nel male. Il primo set era un po’ teso, ma mi è piaciuta molto la sua reazione e il richiamo ai punti che ci eravamo prefissati prima del match”. Così, ai microfoni di Spazio Tennis, Fabio Chiappini, coach di Mattia Bellucci, dopo il successo in rimonta su Tomas Martin Etcheverry agli Internazionali d’Italia 2026.

“Stiamo facendo un lavoro che punta a rubare un po’ più di tempo e per riuscire a colpire la palla con più energia. Continuando su questa strada possiamo riuscire ad unire il timing e una scelta tattica appropriata. Dobbiamo ancora affinare la nostra comunicazione e capire bene cosa significa sbagliare meno. Dobbiamo sempre assumerci le nostre responsabilità e prendere iniziativa e i 45 vincenti ne sono la dimostrazione”, prosegue Chiappini sul percorso con il suo tennista, autore di una prova spavalda con ben 45 vincenti. Da migliorare la gestione dei momenti cruciali del match: “Mattia deve migliorare nella gestione della tensione, deve essere meno giudicante verso se stesso e più critico”, sottolinea il coach di Bellucci, che si giocherà un posto negli ottavi di finale con Martin Landaluce: “Per tre volte in fila ci ha battuto, speriamo questa volta di dargli più filo da torcere”.