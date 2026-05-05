Internazionali d’Italia 2026: Urgesi batte Erjavec e si prende il tabellone principale

Federica Urgesi batte per 6-4 6-1 in 1 ora e 8 minuti di gioco la slovena Veronika Erjavec (n.86 WTA), testa di serie numero 16 delle qualificazioni, e accede al tabellone principale degli Internazionali d’Italia 2026. Prestazione di alto livello per l’azzurra che, accreditata di una wildcard, supera nel turno decisivo un’altra giocatrice facente parte della Top 100, dopo che nel turno precedente aveva sconfitto la messicana Renata Zarazua, numero 75 del mondo, per 6-4 2-6 6-3.
Qualificazioni fantastiche, dunque, per la marchigiana che, da numero 410 del ranking, si conquista la sua seconda partecipazione al main draw di un WTA 1000, dopo il debutto dello scorso anno proprio nel torneo romano, terminato con una sconfitta al primo turno contro la canadese Bianca Andreescu.