ESCLUSIVA – Jennifer Ruggeri: “L’obiettivo è entrare nelle qualificazioni di uno Slam”

Jennifer Ruggeri, ventiduenne jesina attualmente al numero 271 del ranking WTA, ha appena concluso un’ottima settimana a livello tennistico. Ha raggiunto, infatti, la finale del torneo ITF W50 di Heraklion dopo un notevole percorso, uscita sconfitta solo in finale, 7-5 6-2 in poco più di un’ora e mezza, dalla spagnola Irene Burillo Escorihuela.

Nelle dichiarazioni rilasciate in esclusiva a Spazio Tennis, la classe 2003, che nelle settimane precedenti aveva disputato due tornei ad Antalya, in Turchia, ha espresso le sue incertezze riguardo la sua programmazione: “È stata una settimana super positiva nonostante i dubbi iniziali. Ero in forse se andare ad Heraklion, con un livello un po’ meno alto, o rimanere ad Antalya, dove c’erano dei 125, che però, come sempre all’inizio dell’anno, sono dei tornei molto difficili”.

Parlando di aspirazioni, la marchigiana ha messo ben in chiaro quale sia il principale risultato da centrare nel prossimo futuro, ossia raggiungere per la prima volta le qualificazioni di un torneo Major: “L’obiettivo è entrare nelle qualificazioni di uno Slam. Sono molto vicina a quelle del Roland Garros ma c’è ancora del lavoro da fare. Non ho molti punti da difendere ma non voglio mettermi pressioni poichè spesso risulta deleterio”.

La preparazione fisica e le certezze ritrovate

In uno sport diventato sempre più probante dal punto di vista fisico, la preparazione di inizio anno risulta decisiva per perseguire al meglio i propri scopi. Ruggeri e il suo staff non sono voluti essere da meno sotto questo aspetto, con sei settimane di lavoro: “La preparazione è stata molto impegnativa, ma mi ha permesso di ripartire al meglio dal punto di vista fisico”.

L’inizio del 2026 non ha portato i riscontri sperati, ma la tennista azzurra, che si definisce ‘tignosa’ di carattere, non ha demorso, ritrovando delle importanti sicurezze, sia dal punto di vista del gioco che dal lato emotivo, che le permetteranno di proseguire al meglio la stagione: “L’intento era giocare il maggior numero di partite possibili e ritrovare quella fiducia che mi ha portato a concludere bene l’anno. Non credevo di poter vincere alcune partite ma sono stata brava a gestire diverse situazioni sia mentali che emotive”.