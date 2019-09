Itf, a Trieste tre azzurre in semifinale: Cocciaretto, Stefanini e Caregaro avanti

Tre italiane su quattro in semifinale nel 25mila dollari in corso sui campi di Trieste. Per la prima volta al penultimo atto in un Itf con un montepremi simile Lucrezia Stefanini, autrice della mattanza della numero 2 del seeding Valentini Grammatikopoulou per 6-1 6-0. Prossima avversaria l’elvetica Susan Bandecchi, vittoriosa in rimonta su Camilla Scala con lo score di 4-6 6-3 6-3. Convincente successo per Elisabetta Cocciaretto sull’ex numero 1 al mondo junior e terza favorita del tabellone Gualfi (6-2 6-3) in semifinale sarà derby con un’ottima Martina Caregaro che ha lasciato solamente tre game alla Terziyska (6-2 6-1).

In campo maschile arriva la prima semifinale stagionale per Giorgio Ricca nel 15mila dollari in corso sui campi in cemento di Sajur in Israele. L’azzurro, testa di serie numero 7 del torneo, si è imposto sul tennista locale Alon Elia per 6-2 6-4 e si giocherà l’accesso all’atto conclusivo contro un altro israeliano, Yair Sarouk.

In Tunisia molto bene Marco Bortolotti. Nel 25mila di La Marsa il tennista italiano ha superato la testa di serie numero 3 del torneo Skander Mansouri in rimonta per 4-6 6-2 6-4 ed è avanzato in semifinale, dove è atteso da Sant’Anna che ha dominato il secondo favorito del seeding Jahn. Semaforo rosso al secondo turno invece per Adelchi Virgili, battuto da Zlatanovic per 6-2 6-2.

