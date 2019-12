Australian Open Junior 2020, gli azzurri impegnati nel primo Slam dell’anno

Poco più di un mese al via degli Australian Open Juniores 2020, primo Slam dell’anno in programma dal 25 Gennaio del nuovo anno. Nutrita la compagine italiana che sarà impegnata a Melbourne, con almeno 9 azzurri ai nastri di partenza per quanto riguarda il maschile e 2 nel femminile.

Flavio Cobolli, che sarà testa di serie numero 5, Samuel Vincent Ruggeri, Luca Nardi, Lorenzo Rottoli e Francesco Maestrelli sono entrati direttamente nel main draw, mentre Biagio Gramaticopolo e Fausto Tabacco dovranno guadagnarsi l’accesso sul campo. Attualmente fuori Matteo Gigante, che dovrà sperare in qualche forfait per entrare come alternate nelle qualificazioni.

Stessa sorte per Lisa Pigato, fuori di 18 posizioni, che spera di raggiungere Melania Delai e Sara Ziodato entrate di diritto nel tabellone cadetto.

