Da domani il Bonfiglio numero 63, con tanti italiani promettenti al via. Ufficiali tutte le wild card

Saranno dieci in tutto, nei due tabelloni di singolare, i top 10 al via della 63ª edizione del Trofeo Bonfiglio, che partirà sabato 20 maggio sui campi in terra del Tennis Club Milano Alberto Bonacossa, cinque nel maschile e cinque nel femminile, per un torneo che si annuncia pieno di talento. Sono tanti i nomi che oggi dicono poco all’appassionato e che tuttavia nel prossimo futuro potrebbero diventare dei giganti della racchetta. A raccontarlo è la lunga storia degli Internazionali d’Italia Juniores, non a caso considerati, dagli addetti ai lavori, il quinto Slam in calendario, un appuntamento che attrae le migliori racchette Under 18 del mondo e che da questa edizione assume la nuova denominazione di J500, la più prestigiosa delle sei categorie introdotte dall’ITF. Il consiglio è sempre quello di non perdersi i primi turni del torneo e di non soffermarsi troppo sui risultati, provando a guardare oltre. I vialetti del club sono pronti a popolarsi: sabato e domenica si giocheranno i due tabelloni di qualificazione, maschile e femminile, con 8 ragazzi e altrettante ragazze che potranno raggiungere nel main draw i big del tennis giovanile, fra i quali c’è il 18enne messicano Rodrigo Pacheco Mendez, n.5 del ranking mondiale e prima testa di serie a Milano.

Tra le ragazze, la favorita è la 16enne giapponese Sara Saito, attuale n. 4 della classifica Itf, vincitrice di un torneo J500 a Osaka e già fra le protagoniste al Bonfiglio nell’edizione del 2022, quando fu battuta al secondo turno da quella Mirra Andreeva che ha recentemente fatto parlare di sé, raggiungendo gli ottavi al Wta 1000 di Madrid. La nipponica dovrà guardarsi dalla statunitense, n.5 del ranking di categoria, Clervie Ngounoue, oltre che dalla peruviana Lucciana Perez Alarcon (n.6). L’augurio è che fra i protagonisti di questa 63ª edizione ci possa essere anche qualche azzurro, col sogno di ritrovare un titolo che al Bonfiglio manca dal successo del 2012 di Gianluigi Quinzi. Sono tante le speranze tricolori attese nel capoluogo lombardo, partendo dalla 18enne, numero 9 della graduatoria mondiale, Federica Urgesi. Classe 2005, Urgesi è stata recentemente aggregata al team di Billie Jean King Cup e, nel febbraio di quest’anno, ha vinto due importanti tornei juniores al Cairo, in Egitto. Insieme alla marchigiana, che a inizio anno in doppio aveva conquistato anche l’Australian Open Under 18, hanno saputo meritarsi l’accesso diretto nel main draw anche la 17enne romana Francesca Pace (n.46 del ranking), la 16enne ligure Alessandra Teodosescu (43) e la 17enne piemontese Emma Ottavia Ghirardato (76). Due i ragazzi che hanno acquisito il diritto di partecipare dal tabellone principale maschile: il ravennate, classe 2005, Federico Bondioli, n.15 al mondo (anche lui reduce dal successo nell’importante torneo del Cairo) e il 16enne palermitano Federico Cinà, n.28, che a gennaio ha conquistato il J300 australiano di Traralgon. Entrambi sono alla seconda esperienza al Bonfiglio, dopo che lo scorso anno sono stati estromessi dalla competizione al secondo turno.

Fra le wild card, alcune assegnate dal settore tecnico FITP in collaborazione con la direzione del club, altre direttamente dal club stesso, spicca il nome di Manas Dhamne, 15enne indiano, già protagonista tra gli under 14, dietro a cui si cela un progetto curato nei minimi dettagli da una delle principali agenzie al mondo di management sportivo e dalla più rinomata accademia tennistica in Italia (il Piatti Tennis Center). Tra gli azzurri che hanno saputo meritarsi una wild card, spiccano i nomi di Carlo Alberto Caniato e, per quanto riguarda il tabellone di qualificazione, Filippo Romano. Un’opportunità nel tabellone principale anche per Vittoria Paganetti. L’ora del debutto è sempre più vicina, la Milano della racchetta non vede l’ora di scoprirli.

TUTTE LE WILD CARD DEL 63° TROFEO BONFIGLIO

TABELLONE PRINCIPALE MASCHILE

Assegnate dal TC Milano: Matteo Ceradelli, Manas Dhamne, Fabio De Michele, Carlo Alberto Caniato.

Assegnate dalla FITP: Lorenzo Sciahbasi, Gabriele Vulpitta, Filippo Romano, Felipe Virgili Berini.

TABELLONE PRINCIPALE FEMMINILE

Assegnate dal TC Milano: Maia Burcescu, Lilli Tagger, Gaia Maduzzi, Francesca Gandolfi.

Assegnate dalla FITP: Vittoria Paganetti, Angelica Sara, Greta Petrillo, Noemi Basiletti.

QUALIFICAZIONI MASCHILI

Assegnate dal TC Milano: Tommaso Cecchetti, Andrea Tognolini, Alessandro Meo, Luciano Barbarino.

Assegnate dalla FITP: Alessandro Battiston, Leonardo Cattaneo, Antonio Marigliano, Filippo Garbero.

QUALIFICAZIONI FEMMINILI

Assegnate dal TC Milano: Jennifer Scurtu, Judith Attias, Benedetta Palazzo, Alice Pesci.

Assegnate dalla FITP: Sveva Pieroni, Ilary Pistola, Lucrezia Musetti, Viola Bedini.

IL BONFIGLIO IN TV

Le semifinali di sabato 27 maggio e le finali di domenica 28 maggio saranno trasmesse dal canale SuperTennis. Le fasi finali e gli incontri del Campo 9 (da lunedì 22 maggio) saranno trasmessi anche dalla piattaforma web di contenuti on-demand della FITP SuperTenniX.

SITO UFFICIALE, SOCIAL NETWORK E LIVE SCORE

Anche quest’anno sarà disponibile il sito ufficiale del Trofeo Bonfiglio, consultabile all’indirizzo www.trofeobonfiglio.com, dove sarà possibile trovare risultati in diretta, tabelloni, orari di gioco, foto e news. Il livescore del Trofeo Bonfiglio è fornito da Tennis-Ticker, app per smartphone e tablet dedicata al live scoring. Aggiornamenti, foto e commenti disponibili anche su Facebook e Instagram (account ufficiali del Tc Milano A. Bonacossa). È possibile partecipare con gli hashtag #TrofeoBonfiglio e #Bonfiglio63.

LA METRO ‘LILLA’, I TRAM E LA TANGENZIALE: COME ANDARE A VEDERE IL TORNEO AL TCM BONACOSSA

Con i mezzi pubblici – Tram 1, 14, 19 e 33 (fermata Piazza Firenze) oppure autobus 43, 48, 57, 69, 78, 90, 91, 163. In metropolitana, con la linea M5 (la lilla), fermate Portello o Domodossola (10 minuti a piedi).

In auto – Dalla rete delle tangenziali milanesi prendere l’uscita Certosa, seguire per il centro e imboccare la circonvallazione su Viale Monte Ceneri (cavalcavia della Ghisolfa). Il club è in via Arimondi, 15.

Leggi anche: