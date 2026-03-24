Un altro Alcaraz si fa strada: Jaime trionfa al Challenger Under 15 di Murcia

Murcia chiama, Alcaraz risponde. E, attenzione, non si parla del ben più noto Carlos, numero uno del mondo nel ranking ATP, ma di suo fratello Jaime, che sta già facendo parlare di sé nei tornei junior. Il 14enne spagnolo, infatti, ha festeggiato il titolo nel Challenger Under 15 della regione Costa Calida di Murcia, battendo in finale Rodrigo Burgos con il netto punteggio di 6-2 6-1.

Sebbene il risultato finale possa indicare una partita agevole per Alcaraz, lui stesso ha rivelato che è stata tutt’altro che una passeggiata, specialmente dal punto di vista della condizione. “Non esistono partite facili”, ha dichiarato, “all’inizio avevo un po’ fastidio alla caviglia, perché non sono al meglio fisicamente, ma proprio per questo ho dato tutto quello che avevo e ho giocato molto bene”.

IL PERCORSO DI CRESCITA E IL PARAGONE CON CARLOS

Riflettendo sul suo percorso di crescita, il giovane spagnolo ha evidenziato costanti progressi sia dal punto di vista tennistico sia da quello personale: “Sto migliorando molto come giocatore e come persona, e questo mi rende davvero molto felice. Non c’è fretta, sto crescendo sempre di più passo dopo passo”.

Infine, non sono mancate considerazioni circa il continuo confronto con il fratello Carlos, tema spesso ricorrente nella sua giovane carriera: “In realtà non ascolto le persone che mi confrontano. Lo vedo solo come un fratello, non come un riferimento tennistico né altro”. La strada è ancora lunga, ma i segnali sono incoraggianti: Jaime Alcaraz ha già iniziato a farsi notare, e il meglio potrebbe essere ancora tutto da scrivere.