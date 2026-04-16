Alcaraz infortunato a Barcellona: fino a quando Sinner può restare numero 1?

Con il ritiro di Carlos Alcaraz dall’ATP 500 di Barcellona 2026, Jannik Sinner conferma – almeno per il mese di aprile – la leadership nel ranking mondiale. Superato lo spagnolo in classifica con il successo in finale nel Masters 1000 di Monte-Carlo, il quattro volte campione Slam si era esposto al contro sorpasso nella settimana dell’Open Banca Sabadell, che vedeva il 22enne murciano in tabellone. In caso di vittoria in Catalogna, Alcaraz sarebbe tornato numero uno del mondo, ma un problema all’avambraccio destro lo ha costretto al forfait prima del match di secondo turno con Tomas Machac.

SINNER AVVICINA EDBERG

Alcaraz, dunque, non difenderà la finale del 2025 persa contro Rune (330 punti) e resterà fermo a 12.960 punti in classifica ATP con 390 lunghezze di ritardo da Sinner, in testa con 13.350 punti. L’altoatesino si è garantito almeno altre due settimane da numero uno e – lunedì 27 aprile – toccherà quota 69 settimane in vetta al ranking mondiale. Sinner stazione al 12° posto nella classifica dei tennisti con più settimane al n.1 ATP, avvicinando l’11ª posizione di Stefan Edberg (72) e staccando proprio Alcaraz, 13° con 66 settimane. Per entrare in Top ten sarà necessario superare le 80 di Lleyton Hewitt.

TUTTO APERTO TRA MADRID, ROMA E PARIGI

Sia Sinner che Alcaraz non avranno punti da difendere nel Masters 1000 di Madrid. Se dovessero presentarsi entrambi nella capitale spagnola sarebbe nuovamente sfida alla vetta della classifica ATP. Dati i tanti impegni ravvicinati, è ancora da confermare la presenza in tabellone sia dell’altoatesino che del murciano. Con tutta probabilità – e al netto di infortuni – si ritroveranno agli Internazionali d’Italia e al Roland Garros, dove nel 2025 a spuntarla fu Alcaraz in finale in entrambe le occasioni.

CLASSIFICA SETTIMANE AL N.1 ATP

Novak Djokovic (SRB) 428 Roger Federer (SUI) 310 Pete Sampras (USA) 286 Ivan Lendl (CZE) 270 Jimmy Connors (USA) 268 Rafael Nadal (ESP) 209 John McEnroe (USA) 170 Bjorn Borg (SWE) 109 Andre Agassi (USA) 101 Lleyton Hewitt (AUS) 80 Stefan Edberg (SWE) 72 Jannik Sinner (ITA) 67* Carlos Alcaraz (ESP) 66

*diventeranno matematicamente 69 durante il Masters 1000 di Madrid