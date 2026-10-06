Alcaraz e il messaggio a Sinner dopo il forfait: “Amico, tornerai più forte. Ti auguro una pronta guarigione”

Jannik Sinner ha annunciato sui propri profili social la fine anticipata della stagione a causa della tendinopatia al ginocchio, con l’obiettivo di tornare in campo nel 2027. Sotto il video pubblicato dal numero uno al mondo è arrivato anche il messaggio di Carlos Alcaraz, avversario di mille battaglie e protagonista insieme all’azzurro di una delle rivalità più intense del tennis degli ultimi anni.
Il murciano, che a sua volta ha vissuto una stagione tutt’altro che semplice, ha voluto mostrare la propria vicinanza a Sinner con poche ma significative parole: “Amico! Tornerai più forte, tieni alta la testa, ti auguro una rapida guarigione”. Un messaggio che testimonia ancora una volta il rapporto di rispetto tra i due grandi protagonisti del circuito.
Ora per Sinner continuerà il percorso di recupero, con l’obiettivo di lasciarsi alle spalle l’infortunio e tornare protagonista nel 2027.