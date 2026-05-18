ESCLUSIVA – Alcaraz non è iscritto all’ATP 500 del Queen’s e di Halle 2026, come cambia il ranking?

Carlos Alcaraz non si è iscritto ai tornei di preparazione dello swing su erba. Il numero due del mondo – causa infortunio al polso destro – ha già saltato il Masters 1000 di Madrid, gli Internazionali d’Italia (dove difendeva il titolo) e il Roland Garros (dove difendeva il titolo) e non è nell’entry né dell’ATP 500 di Halle né dell’ATP 500 del Queen’s, tornei che si svolgono parallelamente nella stessa settimana di giugno (15-21). Lo spagnolo, campione in carica sui prati del Queen’s Club di Londra, posticipa ulteriormente il suo rientro, ma potrà entrare in tabellone chiedendo una wild card all’organizzazione del torneo.

Come cambia il ranking

Persi i 1000 punti degli Internazionali d’Italia, Alcaraz non potrà difendere i 2000 punti del titolo del Roland Garros nel 2025 e nemmeno i 500 della vittoria al Queen’s. Lo spagnolo si ritroverà con 9.460 punti in classifica Atp, con Sinner che potrà attrezzare una vera e propria fuga. L’altoatesino – in caso di mancata partecipazione di Alcaraz al Queen’s – sarà sicuro di rimanere numero uno del mondo fino a dopo il Masters 1000 di Montréal (2-13 agosto) arrivando a quota 85 settimane da numero uno del mondo il 17 agosto.

In caso di vittoria del Roland Garros, Sinner non avrebbe ancora l’aritmetica certezza di essere n.1 fino a dopo Us Open, ma sarebbe intanto sicuro di prolungare il suo regno almeno fino al termine del Masters 1000 di Cincinnati e anche durante Flushing Meadows toccando le 87 settimane da n.1.