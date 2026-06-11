Ancora Sinner: è nella Top 100 degli sportivi più influenti secondo il ‘Time’

Jannik Sinner si sta ergendo a figura di riferimento del tennis mondiale, ma non solo. I riconoscimenti ottenuti dall’italiano, da diverso tempo a questa parte, sono andati oltre il campo da tennis, dove si è distinto in maniera eccezionale, ma lo hanno coinvolto anche in altri ambiti. A questo proposito, la rivista statunitense ‘Time‘ ha stilato la lista dei 100 sportivi più influenti del pianeta, all’interno della quale rientra anche l’altoatesino. Nell’elenco rientra anche il suo principale rivale, Carlos Alcaraz, a testimonianza di come la loro rivalità, seppur ancora giovane, abbia già lasciato il segno. Un’investitura illustre, quindi, e ancor di più se accompagnata da nomi del calibro di Lionel Messi e Lebron James, nonchè dal nuovo arrivato nel panorama sportivo, Kimi Antonelli.