ATP 250 Bastad 2026: Darderi supera Altmaier, la difesa del titolo inizia col piede giusto

Luciano Darderi supera Daniel Altmaier 6-4 6-4 in 1 ora e 41 minuti al secondo turno dell’ATP 250 di Bastad 2026, torneo di cui è campione in carica. L’azzurro è chiamato a fronteggiare una cambiale di ben 500 punti nel mese di luglio: nel 2025 vinse sia a Bastad che all’ATP 250 di Umago, tornei che nel 2026 si disputano in contemporanea. Per l’ottava volta nel corso del 2026, il classe 2002 sarà ai quarti di finale di un torneo ATP, un dato che certifica sei mesi e mezzo di tennis ad altissimo livello.

La partita e il prossimo avversario

È una giornata di tennis più pragmatico che scintillante per Darderi, ma tanto basta per disinnescare il rovescio ad una mano di Altmaier. Nel primo set fa la differenza un solo break, conquistato dall’azzurro nel primissimo gioco dell’incontro. Ad inizio secondo set Altmaier ha il merito di tirarsi fuori dai guai ed evitare che il copione si ripeta: un ace di seconda e un ottimo serve and volley evitano un break fulmineo di Darderi. Il tedesco si salva una seconda volta sul risultato di 1-1, ma crolla sul più bello. Quando il tabellone segna 4-4, infatti, l’italiano piazza l’allungo decisivo grazie ad un dritto di Altmaier che finisce abbondantemente lungo. Esattamente come nel primo parziale, a Darderi basta un minimo vantaggio per aggiudicarsi set e, conseguentemente, match.

Ai quarti di finale Darderi troverà Nuno Borges. Il confronto non sarà banale: il portoghese conduce 2-0 negli scontri diretti, con l’ultimo incrocio avvenuto nel recente ATP 250 di Maiorca 2026 e terminato 7-6(1) 6-4 per Borges. L’altro precedente risale all’ATP 250 di Auckland 2025, quando al primo turno Darderi subì una rimonta (5-7 6-3 7-5). Dunque partite sempre molto lottate, ma a favore di Borges. Da segnalare anche che nessuno dei due precedenti si è giocato sulla terra, superficie prediletta dall’italiano. Curiosamente sarà anche l’incontro tra i vincitori delle edizioni 2024 e 2025 dell’ATP 250 di Bastad.

Le parole

“Bello essere di nuovo a Bastad, mentalmente sono un giocatore diverso rispetto al 2025” ha raccontato il vincitore della partita. Darderi ha analizzato sia il match vinto contro Altmaier che quello che lo attende al prossimo turno: “Daniel aveva già giocato una partita, mentre per me era la prima e non è stato facile. Ora ritrovò Borges che mi ha battuto poco tempo fa sull’erba, ma sarà una partita diversa”.