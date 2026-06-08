ATP 250 Stoccarda 2026: Safiullin-Mpetshi Perricard interrotta per pioggia

Interrotta per pioggia la partita tra Roman Safiullin e Giovanni Mpetshi-Perricard, valida per il primo turno dell’ATP 250 di Stoccarda 2026. Il match è stato interrotto sul punteggio di 5-7 7-6(4) 4-1 in favore di Safiullin. Il campo è stato coperto e i giocatori sono entrati negli spogliatoi.

AGGIORNAMENTO 18.55 – Programma cancellato a Stoccarda, Safiullin-Mpetshi Perricard riprenderà domani. Anche il doppio Bublik/Kyrgios slitta a domani.

AGGIORNAMENTO 18.45 – Al momento non ci sono indicazioni sulla ripresa del gioco.

AGGORNAMENTO 18.10 – Giocatori negli spogliatoi.