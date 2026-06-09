ATP/WTA 250 ‘s-Hertogenbosch 2026: quattro partite sospese per pioggia

Nel pomeriggio di martedì 9 giugno la pioggia ha portato alla sospensione temporanea di quattro match del torneo combined ATP/WTA 250 di ‘s-Hertogenbosch 2026. Sospesa la partita maschile tra Tallon Griekspoor e Botic van de Zandschulp e tre match del femminile: Bartunkova – Vandewinkel, Korpatsch – Ruse e Navarro -McNally.

AGGIORNAMENTO 18:08 – Gioco cancellato nella giornata di martedì dopo una nuova interruzione. I match interrotti riprenderanno mercoledì 10 giugno.



AGGIORNAMENTO 17:00 – Il gioco riprende.

AGGIORNAMENTO 15:45 – Non si giocherà per almeno un’ora