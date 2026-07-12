ATV Bancomat Tennis Open 2026: sorteggiato il tabellone, è subito derby con Trevisan-Grant

La sedicesima edizione dell’ATV Bancomat Tennis Open ha preso ufficialmente il via con gli incontri del tabellone di qualificazione e il sorteggio del main draw. Alle numerose tenniste italiane già presenti nella Capitale si sono aggiunte Martina Trevisan, Aurora Zantedeschi e Deborah Chiesa, tutte omaggiate di una wild card. Il tabellone principale scatterà lunedì 13 luglio alle ore 10.30, con la finalista della passata edizione e prima testa di serie Oksana Selekhmeteva chiamata alla difesa del titolo e attesa nel pomeriggio dall’esordio contro Elizara Yaneva.

Trevisan sfida subito Tyra Grant

Selekhmeteva occupa la parte alta del tabellone, mentre Darja Semenistaja, seconda favorita del seeding, è stata collocata nella parte bassa. Nel mezzo trova spazio una foltissima pattuglia azzurra, composta da alcune certezze e diverse possibili sorprese.

Tra gli incontri più interessanti del primo turno spicca quello tra la testa di serie numero 8 Tyra Grant e Martina Trevisan. La giovane azzurra arriva dal prestigioso secondo turno raggiunto a Wimbledon dopo aver superato le qualificazioni, mentre l’ex numero 18 del mondo è alla ricerca di continuità dopo un anno complesso e il recupero dall’operazione chirurgica al piede dello scorso anno. La vincitrice potrebbe affrontare al secondo turno Aurora Zantedeschi, impegnata all’esordio contro Fiona Ferro, e incrociare successivamente la stessa Selekhmeteva. La prima testa di serie ha perso un solo incontro a Roma nelle ultime due stagioni: la finale del 2025 contro Petra Marcinko.

Bronzetti e Brancaccio tra le teste di serie

Nella parte centrale del tabellone, la quarta testa di serie Lucia Bronzetti attende una qualificata. Al secondo turno potrebbe andare in scena il derby con Jennifer Ruggeri, chiamata però a superare Teodora Kostovic nel proprio esordio romano. La settima forza del seeding Nuria Brancaccio debutterà invece contro Jessica Pieri, in un altro incontro tutto italiano.

La giornata inaugurale del main draw proporrà anche la sfida tra Lina Gjorcheska e Deborah Chiesa, mentre a chiudere il programma sarà Federica Urgesi. L’azzurra classe 2005 affronterà una giocatrice proveniente dalle qualificazioni. Proprio nel tabellone cadetto è arrivato il convincente successo di Noemi Basiletti, che ha superato la connazionale Anastasia Abbagnato con il punteggio di 6-4 6-1, conquistando così un posto nel main draw.