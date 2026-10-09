Ben Shelton è qualificato alle ATP Finals 2026, Cobolli in piena corsa

Ben Shelton si qualifica per il secondo anno consecutivo alle ATP Finals di Torino, torneo in programma alla Inalpi Arena dal 15 al 22 novembre. Lo statunitense, fuori ai gironi nel 2025 con tre sconfitte tra Zverev, Auger-Aliassime e Sinner, stacca il pass per il Torneo dei Maestri grazie al successo su Daniel Altmaier al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai. 6-3 7-6(6) il punteggio in favore del 24enne di Atlanta, che raggiunge aritmeticamente a Torino Alexander Zverev e Carlos Alcaraz, rispettivamente primo e terzo nella Race. Secondo Jannik Sinner, che non potrà difendere il titolo a causa dell’infiammazione al ginocchio che lo costringerà a tornare nel 2027.

Cobolli subito ko a Shanghai ma in piena corsa

Per gli altri cinque posti è tutto aperto, con 1000 punti di differenza tra Flavio Cobolli, numero 5 della Race, e Taylor Fritz, numero 12. Tra Cobolli, Frances Tiafoe, Arthur Fils, Daniil Medvedev, Novak Djokovic, Alex de Minaur, Rafael Jodar e Taylor Fritz solamente in tre non saranno a Torino, con un posto in più liberato dall’assenza di Sinner. Il romano ha chiuso lo swing asiatico senza vittorie, ma resta in piena corsa per le Finals con 3.540 punti e un margine di oltre 800 punti su de Minaur, decimo con 2.730. Per momento di forma e fiducia, i due meno quotato per volare a Torino sono Jodar e Fritz, rispettivamente 11esimo e 12esimo nella Race e reduci da una fine estate su cemento non indimenticabile. Con Cobolli ben messo e Tiafoe e Fils in ottima forma, l’ottavo posto potrebbe essere una corsa a due tra Djokovic, nono con 2.840, e il già citato de Minaur.

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