Binaghi sul Roland Garros in chiaro: “Un gesto di grande sensibilità. Questo è lo spirito giusto”

“Desidero ringraziare Eurosport e Warner Bros. Discovery per aver scelto di trasmettere in chiaro sul Nove la semifinale del Roland-Garros che vedrà domani protagonisti Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, straordinari ambasciatori del tennis italiano nel mondo, e per aver inoltre consentito a SuperTennis di trasmettere in chiaro le fasi finali del doppio maschile, che vedono impegnata la nostra fantastica coppia formata da Andrea Vavassori e Simone Bolelli”. Così il Presidente della FITP Angelo Binaghi, via FITP, sulla possibilità concessa da Eurosport e Warner Bros. Discovery per la visione in chiaro delle partite dei tennisti italiani al Roland Garros 2026.

“Si tratta di un gesto di grande sensibilità e attenzione nei confronti dei milioni di appassionati che stanno vivendo con entusiasmo uno dei momenti più importanti della storia del tennis italiano. La disponibilità dimostrata da Eurosport testimonia come, anche tra operatori con finalità diverse, sia possibile trovare soluzioni intelligenti e collaborative quando in gioco c’è un interesse generale del Paese e la possibilità di avvicinare milioni di persone allo sport”, ha proseguito il numero 1 della federazione italiana, che ha chiuso sottolineando l’importanza del tennis e dello sport come sano aggregatore per l’intero Paese: “È questo lo spirito che dovrebbe accompagnare sempre i grandi eventi sportivi: la consapevolezza che, in alcuni momenti speciali, la valorizzazione del movimento e la condivisione delle emozioni collettive debbano prevalere su logiche più rigide ed esclusive. Quando lo sport riesce a coinvolgere l’intero Paese, renderlo accessibile al maggior numero possibile di persone significa compiere una scelta di valore non soltanto televisiva, ma anche culturale e sociale”.